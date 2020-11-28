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  4. 28 Kasım 2020 13:54

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk’ün damadı yangında hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan yangında Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi yaşamını yitirdi.

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk’ün damadı yangında hayatını kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sabah saatlerinde bir villada bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler villanın yanında bulunan prefabrik konteynere da sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Konteynere giren sağlık ekipleri villa sahibi Mustafa Terzi'nin (34) hayatını kaybettiğini belirledi. Terzi'nin cansız bedeni, otopsi için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mustafa Terzi’nin, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün yeğeninin eşi olduğu öğrenildi.

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