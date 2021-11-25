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  4. Metroda terör estiren saldırgandan pişkin ifadeler!

Metroda terör estiren saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla terör estiren E.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan kendisine saldırdığını iddia ettiği kadınlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde Senanur D.'ya elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan E.Y.'nin (32) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. E.Y.'nin evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını söylediği, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığı sırada tanımadığı Semanur D. ve annesinin kendisine hakaret ettiğini söylediği öğrenildi. D.'nin kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli E.Y., "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ

Şüpheli E.Y.'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden E.Y., metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

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"BANA DÖNER TEKME ATTI"

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli E.Y., olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden E.Y.'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen E.Y., kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden E.Y., "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden E.Y., kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur D. ve Nilgün D.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y.'ın adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

 

DHA

Etiketler metro bıçak
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