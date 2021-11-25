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Metroda dehşeti yaşayan genç kadın o anları anlattı

İstanbul'da metroda bıçakla tehdit edilen genç kadın o anları anlattı. 26 yaşındaki Senanur, ''Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk'' dedi.

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda saldırganın bıçaklı tehdit ettiği kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur D., "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Dün meydana gelen olayda, metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir kadınla tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesiyle saldırgan yanında taşıdığı bıçağı çıkararak genç kadının üzerine yürüdü ve hakaretler savurdu.

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Olayın ardından kadın yolcuya bıçak çekerek tehdit ve hakaret eden saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdıİstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı3. Sayfa

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

"MAĞDURLARIN KORUNMALARI YÖNÜNDE GEREKLİ TEDBİRLER DE ALINMAKTADIR"

Aynı gün kimliği belirlenip yakalanan şüpheli E.Y.'nin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

Etiketler istanbul kadıköy tavşantepe bıçaklı tehdit
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