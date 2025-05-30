Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi sadece 4 gün sonra ikinci kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı ve Türkiye'nin ithalat ve ihracat oranlarını kıyaslayarak cari açığa vurgu yaptı, gümrük vergisi ve üretime destek çağrısında bulundu.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve 19 Mart 2021 yılında attığı "Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşetiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ipini çeken Yeni Şafak gazetesi sadece 4 gün önce ekonomi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almış ve "Faiz arttı döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor" manşetini atmıştı.

Bugün de "İstilanın çaresi gümrük vergisi. Cari açık kapanır her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır" manşetiyle çıkan Yeni Şafak gazetesi gümrük vergisiz ve düşük vergi ile yapılan ithalatı, cari açığın giderek artmasını manşetine taşıyarak "Çin, Hindistan, Güney Kore'den ithalat 75 milyar dolar, ihracat 6 milyar dolar" bilgilerine yer verdi.

Hatırlanacağı gibi Yeni Şafak 19 Mart 2021'de de "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor." ifadelerine yer vermişti.

Yeni Şafak bu kez Türkiye'nin ithalat ve ihracat oranlarını kıyaslayarak cari açığa vurgu yaptı, gümrük vergisi ve üretime destek çağrısında bulunarak ekonomi yönetimini eleştirdi.

İşte Yeni Şafak'ta yer alan o haber:

Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine karşı verdiği dış ticaret açığı yalnızca cari dengeyi bozmakla kalmıyor, yerli üretim altyapısını da tehdit ediyor. Tamamına yakın Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan kaynaklanan ticaret açığını kapatmak için yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanması gerekir.

CARİ FAZLA VEREN ÜLKE OLACAĞIZ

Mevcut tarifelerle yıl sonunda 75 milyar dolara çıkması beklenen bu dört ülkeden yapılan ithalat, ek gümrük vergisi uygulamasıyla 40 milyar dolar seviyelerine düşer. Dış ticaretteki 35 milyar dolarlık iyileşme Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke konumuna getirir.

HER AY 1 MİLYAR DOLARLIK BİR FABRİKA

Geriye kalan 40 milyar dolarlık ithalata uygulanacak yüzde 30'luk ek vergi, yaklaşık 12 milyar dolarlık kamu geliri sağlar. Türkiye bu parayla bir yılda, yatırım bedeli 1 milyar dolar olan 12 fabrika kurabilir, milyarlarca dolarlık teşviklerle çekmeye çalıştığı büyük fabrikalardan her ay bir tane yapabilir.

YATIRIM VE İSTİHDAM ARTAR, ÜRETİM GÜÇLENİR

Ekonomi için stratejik kırılganlık haline dönüşen açığı kapatmak için devreye alınacak yeni vergi politikası, yalnızca ithalatı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yerli üretimi güçlendirir, istihdamı artırır. Türkiye, üretim altyapısı ve yetişmiş eleman potansiyeliyle yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezi olur.

YÜZDE 85'İNİ TÜRKİYE'DE ÜRETİRİZ

Türkiye; dış ticaret açığının yarısını verdiği Çin'den telefon, bilgisayar, elektronik ve makine ekipmanı, tekstil, züccaciye, plastik ile mobilya başta olmak üzere kendi üretebildiği binlerce ürün ithal ediyor. İthal etmek yerine yurt içinde üretimini yapabilecek firmalar teşvik edilip, bu süreç hızlandırılabilir.