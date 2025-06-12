Şamil Tayyar'dan olay olacak kabine revizyonu iddiası

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar son günlerde kamuyunda sıklıkla dillendirilen kabine revizyonu için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "taktik değiştirdiğini" belirten Tayyar, Kabine'de yeri sağlam olan tek ismin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda isimleri pek değiştirmediğine dikkat çekerek bu açıdan taktik değiştirdiğini öne sürdü.

Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını belirterek sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade etti.

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti.

Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.