  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek''

Şamil Tayyar'dan olay olacak kabine revizyonu iddiası

Şamil Tayyar'dan olay olacak kabine revizyonu iddiası
Güncelleme:

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar son günlerde kamuyunda sıklıkla dillendirilen kabine revizyonu için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "taktik değiştirdiğini" belirten Tayyar, Kabine'de yeri sağlam olan tek ismin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda isimleri pek değiştirmediğine dikkat çekerek bu açıdan taktik değiştirdiğini öne sürdü.

Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını belirterek sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade etti.

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti.

Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan şamil tayyar Revizyon kabine revizyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı! AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı! İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu! Asker uğurlama eğlencesi acil serviste bitti: 39 kişi hastanelik oldu! İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Duruşmaya katılmayacak! İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Duruşmaya katılmayacak! Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Binlerce kullanıcının verilerinin çalıp ''darkweb'te satıldığı ortaya çıktı! Binlerce kullanıcının verilerinin çalıp ''darkweb'te satıldığı ortaya çıktı! 5 kırmızı bültenli suçlu daha yakalandı 5 kırmızı bültenli suçlu daha yakalandı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Narin cinayetinde yeni gelişme: Diyarbakır Barosu reddetti Narin cinayetinde yeni gelişme: Diyarbakır Barosu reddetti Ekmeğe bir zam daha geldi Ekmeğe bir zam daha geldi Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle İzmir'deki çatıdaki bebek skandalında yeni gelişme! İzmir'deki çatıdaki bebek skandalında yeni gelişme! Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, İstanbul'a geldi!