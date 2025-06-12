Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Kafa TV'de katıldığı bir programda, "sosyete kasabı" olarak ünlenen Nusret için yaptığı yorumla gündemde. İyi bir et yapan steak dükkanlarını Barcelona futbol takımına benzeten Vedat Milor Nusret'i ise "Çemişgezekspor"a benzetti.

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla günlerce süren tartışmaların ilk fitilini ateşleyen ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor bu sefer de Nusret hakkında yaptığı benzetme ile gündemde. KAFA Youtube kanalında gerçekleşen "Nerede Yenir" programına konuk olan Vedat Milor iyi bir steak yapan restoranları futbol dünyasının devlerinden Barcelona futbol takımına benzeterek kalitelerini vurgularken, Nusret'in mekanları için ise "Nusret'i Çemişgezekspor'a benzetirim" dedi. Ünlü gurme Vedat Milor simidi övünce ortalık bir anda karıştıYaşam Vedat Milor zehirlendi: ''Ellerimin titremesinin sebebi bu''Magazin