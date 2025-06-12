Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi
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Kayseri’de 200 gramlık somun ekmeğe 2 TL zam geldi. 9 TL olan ekmek fiyatı, zam sonrası 11 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat önümüzdeki günlerde geçerli olacak.
Zam kararının, artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin ardından alındığı öğrenildi. Fırıncılar, üretim giderlerinin ciddi şekilde yükseldiğini, mevcut fiyatlarla maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığını ifade ederek zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
Yeni fiyatın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İHA
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