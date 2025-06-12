AK Partili milletvekilinden büyük gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı

AKP Kayseri vekili Ayşe Böhürler, Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından yerine Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekilliği için yapılan seçimi değerlendirdi. Hakan Bahçetepe'nin AKP'ye geçtiğini zanneden Böhürler, "Böylece bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir. Kendisine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından dün gerçekleştirilen yeni başkanvekili seçiminde CHP'li Bahçetepe'nin yerine Cumhur İttifakı oyları ile AK Partili Eray Karadeniz seçilmişti.

AK Partili milletvekili seçimi transfer sandı!

Karadeniz'in seçilmesi özellikle muhalefet cephesinde tepki toplarken AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Böhürler, şunları söyledi:

"Böyle bir durumda, belediye başkanı kendi ilçesinde çalışma yaparken AK Parti’ye geçerek bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir; bu fikre de saygı duyarız biz.

Sonuçta AK Parti'den CHP’ye, CHP’den AK Parti’ye ya da başka partilere geçişler daha önce de oldu. Bu, kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karardır. Kendi seçmen kitlesi, kendi bölgesinin seçmen kitlesi de sonuçta gördüğümüz gibi muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunluğa sahip.

Ben, bölgesinde böylece AK Parti’ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğine inandığını düşünüyorum. Hakan Bey’e de AK Parti’ye hoş geldiniz diyorum buradan. Gaziosmanpaşa, gelişen ve büyüyen bir ilçe. Bu ilçeye çok daha iyi hizmetler, bu sinerjiyle yapılacaktır diye düşünüyorum."

DEVA Partili İdris Şahin düzeltti

Böhürler’in ifadelerine, yayındaki konuklardan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin müdahale etti.

Şahin, belediyedeki değişikliğin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklu olduğu için yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

“Ayşe Hanım herhalde konuya tam vakıf değil. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı tutuklu olduğu için belediye meclisinde bir seçim gerçekleşti. Bu seçimde de AKP’nin meclis üyesi sayısı 21 olduğu için, 21 oyun tamamını AKP adayı aldı. CHP’nin de mecliste 16 üyesi olduğu için, çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğundan dolayı bir el değişikliği oldu. Yoksa Gaziosmanpaşa’nın seçilmiş belediye başkanı AKP’ye geçmiş değil”

Meclis çocuğunluğu AK Parti'de

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AK Parti'nin 16, MHP’nin 3, CHP’ninse 16 üyesi bulunuyor.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik’in yönettiği oturumda, siyasi partiler kendi adaylarını belirledi. İlk iki turda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemedi. Ancak üçüncü tur oylamada AK Parti’li Eray Karadeniz, 21 oy alarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçildi. CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kaldı.

Böylece 2019 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'nin kazandığı, 2024 seçimlerinde ise CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi bir kez daha AK Parti'ye geçmiş oldu.

CHP'liler salonu terk etti

Öte yandan seçim sonrasında CHP'li meclis üyeleri sonuca tepki göstererek "Gaziosmanpaşa halkının iradesi gasp edildi" diyerek salonu terk etti.

Bahçetepe 879 oy farkıyla seçilmişti

31 Mart 2024'te yapılan son yerel seçimlerde toplam 353.813 seçmenin yer aldığı Gaziosmanpaşa'da 274.897 seçmen oy kullanmış ve bu oylardan 266.101'i geçerli kabul edilmişti. Seçim sonuçlarına göre de CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 107.636 oy ve %40,44 oy oranıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilmişti. Seçimlerde AK Parti'nin adayı olan Hasan Tahsin Usta ise 106.757 oy ve %40,11 oy oranıyla ikinci sırada kalıp seçimi kaybetmişti.

İstanbul ili Gaziosmanpaşa Belediyesi için 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

Eray Karadeniz kimdir ?

17 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü bitirdi. 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, 2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

2019 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan YAVUZ’un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Sesimi Duyan Var mı?” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bahçetepe bayram öncesi tutuklanarak görevden alınmıştı

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 Haziran'da yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır." denilmişti.

Görevden alınan CHP'li başkanların sayısı 11'e çıktı

5 belediye başkanının daha görevden alınmasıyla birlikte görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 11'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırıldı.

'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.