AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret

CHP’li Mahmut Tanal, Türk vatandaşlarının giderek derinleşen vize sorunlarının Meclis’te araştırılması için verilen önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türk vatandaşlarının Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden vize almakta yaşadığı zorlukların Meclis’e taşındığını, ancak konuyla ilgili verilen araştırma önergesinin AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vize başvurularında yaşanan aksaklıkların vatandaşları mağdur ettiğini ve Türkiye’nin uluslararası itibarını zedelediğini belirterek, "Avrupa kapıları kapalı, ABD'den randevu alınamıyor, vize almak imkânsız hale geldi. Bu tablo, sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda diplomatik bir itibar kaybıdır" dedi.

CHP tarafından verilen araştırma önergesiyle, vize sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi hedefleniyordu. Ancak önerge, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Tanal, “Milletin derdine çare üretmesi gereken Meclis’in, bu sorunu görmezden gelmesi kabul edilemez. Vatandaşın itibarı, ülkenin itibarıdır” ifadeleriyle karara tepki gösterdi.