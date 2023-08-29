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Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı

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Batman'da bir mezarlıkta poşet içerisine konulmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tılmerç Mezarlığında mezarlık görevlisi, mezarlığı kontrol ettiği sırada mezarlık içerisinde poşete koyulmuş halde bebek cesedi bulundu. Poşete sarılı ve kanlı halde bulunan bebek cesedini gören görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerinin ardından erkek olduğu anlaşılan bebek cesedi otopsi yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler mezarlık bebek poşet bebek cesedi
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