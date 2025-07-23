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Sigaraya karşı mücadelede yeni dönem: Artık içen de ceza ödeyecek, içiren de

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Sigara tüketiminin önüne geçebilmek için kolları sıvayan Sağlık Bakanlığı şimdi de tüm kolluk kuvvetlerinin desteğiyle çarpraz denetimleri artırdı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sigara içmein yasak olduğu yerlede işletmelerle birlikte sigara içen vatandaşlara da cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 'Dumansız Türkiye' vizyonu kapsamında sigara denetimlerine ilişkin, “Emniyet Müdürlüğümüzün ve kolluk kuvvetlerimizin de desteklediği bir ekiple bu denetimler pasif maruziyetten kaçınma ve kapalı alanda sigara içme ihlalinin ortadan kalkması için yoğun çalışıyorlar. Bu kapsamda sadece 2025 yılı içerisinde çapraz denetimlerde 4 bine cezai müeyyide uygulandı. Bu denetimde daha da hassas olduğumuz konu; artık içen bireye de ceza uygulama, yani bireysel cezanın da işletmeyle beraber uygulanacağını tekrar hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Dumansız Türkiye' vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tütünle mücadele konusunda almış olduğumuz yolun önemli aşamalarından biri. Sayın Bakanımızın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da talimatlarıyla ‘Dumansız Türkiye’ konusunda bu hafta itibarıyla başka bir heyecan ve motivasyonla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde başlatmış olduğumuz artarak devam eden çapraz denetimlerimizi çok daha fazla yapmaya başlayacağız. İllerimizde rutin ve ihbar denetimlerimizi artırıyoruz. Yine dün itibarıyla 3 büyük ilimiz İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm illerimizde, çevre illerimizden gelen ekiplerimizin de desteğiyle aktif bir çapraz ve rutin denetim başlatıyoruz. Bu kapsamda kapalı alanlarda 4207 sayılı tütünle mücadele kanunumuz çerçevesinde tütün kullanımı yasaklanmış durumda. Bunun bir cezai müeyyidesi var. Cezai müeyyidenin ekiplerimizce etkin bir şekilde uygulanması noktasında sahada olacağız" dedi.

'2025 YILINDA 4 BİNE YAKIN CEZAİ MÜYYİDE UYGULANDI'

Doç. Dr. Demirkol, sigara denetimleri kapsamda 1000’e yakın ekibin 3 büyükşehirde aktif denetim yaptığına dikkat çekerek, “Emniyet Müdürlüğümüzün ve kolluk kuvvetlerimizin de desteklediği bir ekiple bu denetimler pasif maruziyetten kaçınma ve kapalı alanda sigara içme ihlalinin ortadan kalkması için yoğun çalışıyorlar. Bu kapsamda sadece 2025 yılı içerisinde çapraz denetimlerde 4 bine cezai müeyyide uygulandı. Bu denetimde daha da hassas olduğumuz konu; artık içen bireye de ceza uygulama, yani bireysel cezanın da işletmeyle beraber uygulanacağını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bunun yanı sıra ideal kilonu öğren ve sağlıklı yaşa kapsamında, 10 milyona yakın vatandaşımızın sokakta boy ve kilosunu ölçtük. Bu kapsamda hemen yanında bir stant açarak sigara konusunda da bilgilendirme çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etti. Yüzde 85 oranında bu kapsamda sigara bırakma polikliniklerimize başvuru arttı. Demek ki vatandaşımız sigarayı bırakmayı istiyor. Sadece bir destek, uzattığı eli tutan bir yapı istiyor. Bu kapsamda biz bu eli sımsıkı tutma noktasında yoğun çalışmayı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR 1000’E YAKIN SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ'

Toplam 700’e yakın sigara bırakma polikliniklerinin hayata geçtiğini belirten Doç. Dr. Demirkol, "Son 3 ay içerisinde 150'ye yakın sigara bırakma polikliniği açıldı. Hedefimiz bu yıl sonunda 1000'e yakın sigara bırakma polikliniğini hayata geçirmek. Toplamda tüm sağlıklı hayat merkezlerimiz, ilçelerimiz, hastanelerimizde, vatandaşımızın uğradığı her sağlık tesisinde sigara bırakma polikliniğini uzman sertifikalı sigara bıraktırma hekimi tarafından vermek istiyoruz. 171 hattıyla zaten sigara bırakma konusunda bir ücretsiz danışma ve yönlendirme hattımız var. 171 hattı, yılda 6 defa arayarak takip ediyor. Ücretsiz sigara bırakma ilaçları veriyoruz. Bu kapsamda tüm hizmetlerimizi, sağlık tesislerimizi ücretsiz yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun bir teveccühü var. Bu kapsamda yerinde sigara bırakma politikasını ve online sigara bırakma danışmanlık hizmetini de hayata geçiriyoruz. Tüm Türkiye'de hem kapalı alanlarda hem de kurumlarda sigara içilmesinin önüne geçmek için yoğun denetimlerimizi artıracağız. Her kurumumuzda sigara ihlali olduğunda ceza kesmeye yetkili bir personel tanımlanmıştı. Onları yeniliyoruz. Hem asil hem de yedek üyelerle bunu aktif işleteceğiz. Kapalı alanlarda işletmelere ve bireysel cezalarımızı uygulayacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR PANDEMİ SİGARA'

Sigaranın dünyada her yıl toplam 8 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ve bu ölümlerin önlenebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Demirkol, "Yılda 1,3 milyon insan sadece pasif etkileşimle ölüyor dünyada. Türkiye'de ise her yıl 100 bine yakın vatandaşımız sigara ve sigaraya bağlı sebeplerle ölüyor. Çok büyük bir oran. Her yıl 100 bin kişinin öldüğü büyük bir pandemi sigara. Sigara ve tütün ürünleri, bu denetimlerde elektronik sigara ve puff gibi satışı yasak olan ürünlerin de kolluk kuvvetleriyle yakın denetimi yapılacak ve bununla ilgili bir tespit yapıldığında el koyulacak. Yeni bir seferberliğin başladığını ifade ediyoruz. İstiyoruz ki dumansız bir Türkiye olsun. Ülkemizin tertemiz havası, dumansız bir şekilde o temizliğini ve kalitesini korumuş olsun" dedi. (DHA)

DHA

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Etiketler Sağlık Bakanlığı sigara sigara içme sigara cezası sigara içenler ceza
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