Yavuz Ağıralioğlu'ndan ''Akşener ve Oğan'a 50 milyon dolarlık çok ağır suçlama'' yalanlaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın "bana Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı işaret ederek bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar" dedi iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, bugün kendi Youtube kanalına gönderdiği mektupta kendisini ziyaret eden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine adaylıktan çekilen Sinan Oğan için "Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar" ifadelerini kullandığını aktarmıştı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin ayrıntılar, Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalında aktarıldı.

Fatih Altaylı'nın Youtube programında okunan mektubunda Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine adaylıktan çekilen Sinan Oğan için "Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar" ifadelerini kullandığını bilgisi yer almıştı.

Ancak bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret eden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bu ifadelerini kesin bir dille yalanladı.

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Akçeli işlerdir, paradır. Ben böyle münasebetsiz lafları düşmanıma bile etmem. Nezaket hattında siyaset konuşuyorum. Ne Sinan Oğan'la ne Meral Akşener'le. hiçkimseyle ilgili töhmet altında bırakacak sözler etmeyiz.

Bana göre Fatih Altaylı'nın söylediklerinin tamamı mecrasından çıkmıştır. Arkadaşlarımız düzeltme gönderdi. Yoksa zaten biz de açıklamamazı yapacağız. Umarım Fatih Altaylı bu yanlışlığı düzeltir. Ben kimseye nezaketsizlik yapmam."