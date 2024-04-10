  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mezarlıkta uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Mezarlıkta uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Mezarlıkta uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:

Afyonkarahisar'da uzman çavuş K.K., mezarlık ziyaretinde tartıştığı kardeşlerden birini tabancayla öldürdü, diğerini de yaraladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyünde dün, uzman çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde iddiaya göre otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

Etiketler Afyonkarahisar uzman çavuş Mezarlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi Bank of America altın ve gümüş tahminini değiştirdi Bank of America altın ve gümüş tahminini değiştirdi Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitiyor Ücretsiz doğalgaz uygulaması bitiyor Reha Muhtar: ''Deniz Uğur hamileyken Tamer Karadağlı ile ilişkisine devam etti'' Reha Muhtar: ''Deniz Uğur hamileyken Tamer Karadağlı ile ilişkisine devam etti'' Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu Türkiye'nin tatil cennetinde sezon açıldı; sahiller doldu Otomobil piyasası karışacak: 249 bin TL'lik SUV Türkiye'ye geliyor Otomobil piyasası karışacak: 249 bin TL'lik SUV Türkiye'ye geliyor Bahçeli'den Akşener'e ''kararından vazgeç'' çağrısı Bahçeli'den Akşener'e ''kararından vazgeç'' çağrısı Pembe gölde tedirgin eden görüntü Pembe gölde tedirgin eden görüntü Vicdansız hırsızlar hastaneyi elektriksiz bıraktı Vicdansız hırsızlar hastaneyi elektriksiz bıraktı