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  4. 09 Aralık 2018 17:07

Midesinden çıkanlar şoke etti ! Tam 116 adet...

Atatürk Havalimanı’nda, Hollandalı bir yolcunun midesinden 1 kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü çıktı.

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Atatürk Havalimanı’nda, Brezilya’dan gelen Hollanda uyruklu uyuşturucu kuryesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Midesinden bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü çıkan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden gelen Hollanda uyruklu N.I.E. (47) isimli şahsın hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Polis ekipleri şahsın vücudunda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek, kontrol için hastaneye sevk etti. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü tespit edildi. Yapılan müdahaleyle uyuşturucu kapsülleri N.I.E’nin vücudundan çıkartıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

atatürk havalimanı
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