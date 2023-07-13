Milli Gazete yazarının oğlunun katil zanlısının ifadesi kan dondurdu

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlunu fidye için kaçırıp öldürerek cansız bedenini parçalara ayırmakla suçlanan zanlı suçunu itiraf etti. Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu.

İstanbul'da pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu M.K. fidye için kaçırılmıştı. Polis, M.K.'ı bulmak için seferber olurken dün sabah 19 yaşındaki gencin Bayrampaşa'daki bir evde derin dondurucuda cansız bedeni bulundu. Bir mahalle sakini, "Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi. Öte yandan katil ailenin eski çalışanı çıkarken emniyetteki ifadesinde çıkan tartışma sonucunda boğarak öldürdüğünü söyledi.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu M.K., kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

DERİN DONDURUCUDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki M.K.'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada M.K.'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

Polis evde yaptığı incelemede M.K.'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ESKİ AİLE ÇALIŞANI ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"CESET PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde ''Önceden M. N. K. İsimli şahsın babasının iş yerinde çalıştığını, şahsı bundan dolayı tanıdığını, M. N. K. İsimli şahısla 10.07.2023 günü yemek, yemek için buluştuklarını, akabinde Bayrampaşa'da bulunan ikametine geçtiklerini, ikamette sohbet ederken eski konuların açıldığını, aralarında tartışma çıktığını, sinirlenerek şahsı boğarak öldürdüğünü'' söylediği öne sürüldü.