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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Diyarbakır-Eğil kara yolunda Baver Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ş.T. idaresindeki minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki 2 ağır yaralı ve minibüs içerisindeki 3 yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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İHA

Etiketler diyarbakır eğil trafik kazası
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