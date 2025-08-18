Minibüste akılalmaz kapkaç anı kamerada
Adana’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, duraktan minibüse binerek ön koltuğa oturan bir genç, araç kırmızı ışıkta durunca şoförün yanındaki paraları alıp hızla kaçtı.
Şoför neye uğradığını şaşırırken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
DHA
