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  4. 27 Ağustos 2020 15:09

Minibüste yaşlı yolcuların maske kavgası kamerada

Edirne’de yolcu minibüsüne maskesiz binen yaşlı kişinin, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüste yaşlı yolcuların maske kavgası kamerada
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Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslere maskesiz binmek yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir erkek şahıs, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı.
Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı. Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.
Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.



“Korkma annem”
Küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. ‘Korkma annem’ diyerek, bebeğine sarılan anne ardından minibüsü durdurarak indi.



İHA

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yolcu , minibüs , kavga , maske
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