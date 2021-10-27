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  4. Çobanlar buldu! Mısır tarlasında tüyler ürperten olay

Mısır tarlasınca cenin bulundu

Mısır tarlasınca cenin bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu tahmin edilen bir cenin bulundu.

Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler mardin mazıdağı mısır tarlası cenin
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