MİT, 53 kişinin katili teröristi Suriye'de yakaladı

MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının fail olan teröristi Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda Lübnan'a kaçmayı planladığını öğrenildi.

DHA