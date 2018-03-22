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  4. 22 Mart 2018 07:49

Motosikletli genç kızın feci ölümü

Samsun'da yolun karşına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Motosikletli genç kızın feci ölümü
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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

kamyon , ayşegül , samsun , motosiklet
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