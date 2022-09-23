MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından acı haber! Bakanlık, 23 Eylül'de Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada P.Ütğm. Serkan Erkuş'un şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, P.Ütğm. Serkan ERKUŞ şehit olmuştur." denildi.
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