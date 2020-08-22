Muğla'da orman yangını

Menteşe'nin kırsal Karşıyaka Mahallesi, Düzen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.



Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.