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  4. 16 Ağustos 2019 13:16

Muğla'daki facia drone ile görüntülendi

Muğla’da Bodrum Mumcular orman yangını sonrası bölge drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayır Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangının izleri net bir şekilde görüldü.

Muğla'daki facia drone ile görüntülendi
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Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sonrası bölge havadan drone ile görüntülendi. 7 Ağustos günü öğle saatlerinde çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında Bayır Mahallesi büyük tehlike atlatmıştı yangın zorla kontrol altına alınmıştı.

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre soğutma çalışmaları da bittikten sonra, drone ile çekilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, zeytinlik alanların büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri net bir şekilde görülüyor.

 

Sözcü

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