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  4. 20 Ekim 2020 22:00

Nikah gününde gözaltına alındı

Aydın'da, uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan İlker Ö., tutuklanırken sanığın bugün nikah günü olduğu belirlendi.

Nikah gününde gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığını öğrendiği İlker Ö.'yü takibe aldı. Polisin takibini fark eden şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Polisin bir süre sonra durdurduğu otomobildeki İlker Ö. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobilde bir damatlık da bulundu. İlker Ö.nün bugün nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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