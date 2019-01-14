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  4. 14 Ocak 2019 15:00

Nişanlısını öldüren hemşire gözyaşlarına boğuldu

Balkesir'in Edremit ilçesinde, kendisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü nişanlısını öldüren hemşire C.A., adliyeye sevk edildi.

Nişanlısını öldüren hemşire gözyaşlarına boğuldu
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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Darsofa Mahallesi’nde meydana geldi. Çalışmadığı öğrenilen hemşire C.A. (25), babasının evinde nişanlısı Gökhan Evinç (28) ile kavga etti. C.A., eve gelerek kendisini vuracağını ileri sürdüğü nişanlısına av tüfeği ile ateş açtı. Olay sonrası genç kadın 155’i arayarak, babasına ait av tüfeği ile nişanlısını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan Evinç’in yaşamını kaybettiği tespit edildi. Ölen Evinç'in çok sayıda sabıkası bulunduğu iddia edilirken, olayla ilgili Asayiş Büro ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen katil zanlısı hemşire C.A. ve annesi C.S.M. (47) yapılan sağlık kontrolünün ardından Edremit Adliyesine getirildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen genç kadın savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan, basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan C.A.'nın, gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

edremit , cinayet
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