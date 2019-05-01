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  4. 01 Mayıs 2019 10:13

Nişanlısıyla kavga etti, göle atladı

Adana'da nişanlısıyla tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek kendini göle atan kadını, annesi ve yakınları kurtardı.

Nişanlısıyla kavga etti, göle atladı
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarında gezen M.K. nişanlısı ile tartışınca sinir krizi geçirdi. Genç kız annesi ve akrabalarının yanında bir anda kendini Seyhan Baraj Gölü'ne atarak ölmek istedi.

Bunun üzerine aile bir taraftan polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir taraftan da genç kızı kurtarmaya çalıştı. Bir süre gölün içinde derinlere doğru ilerlemeye çalışırken annesi ve akrabaları göle girip daha fazla ileriye gitmeden genç kızı gölden çıkardı.

Gölden çıktıktan sonra bir süre kendine gelemeyen genç kızın başında polisler bekledi. Genç kız olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 
 

 

İHA

adana , nişanlı
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