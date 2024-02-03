Ocak ayı kabus ayı oldu: Her gün bir kadın öldü

Türkiye yeni yıla da geçen yıl gibi peş peşe gelen kadın ölümü haberleriyle başladı... 31 gün süren Ocak ayı boyunca her gün 1 kadın öldü...

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 Ocak Veri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, ocak ayında 31 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 31 kadından 6’sı boşanmak istemek, evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i annesini koruduğu için öldürüldü. 23’ünün ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Yılın ilk ayında kadınların yüzde 35’i evli olduğu erkek tarafından katledildi. Öte yandan kadınların 19’u evinde, 7’si sokakta, 2’si eğlence mekânında, 2’si kamusal alanda, 1’i arabada öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 19’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak öldürülürken birinin nasıl öldüğü tespit edilemedi.

İşte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Ocak 2024 raporundan ayrıntılar

Ocak Ayında 31 Kadın Cinayeti, 21 Şüpheli Kadın Ölümü

Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz 14 yıldır devam ediyor. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Bakanlıklar ise sistematik şekilde maalesef kadın cinayeti verilerini tutmayıp paylaşmıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

6 kadın hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü

Bu ay 31 kadın cinayeti işlenmiş, 21 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 31 kadından 6’sı boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i annesini koruduğu için öldürüldü. 23’ünün ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 23 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

İllere göre Ocak ayının kadın cinayetleri verileri



Kadınlar kimler tarafından öldürüldü?

Ocak ayında öldürülen 31 kadının 11’i evli olduğu erkek, 5’i eskiden evli olduğu erkek, 3’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 3’ü akrabası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si babası, 1’i oğlu, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların %35’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Kadınların 19’u evinde, 7’si sokakta, 2’si eğlence mekanında, 2’si kamusal alanda, 1’i arabada öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların %61’i evlerinde öldürüldü.

Kadınlar en çok ateşli silah ile öldürüldü

Bu ay öldürülen kadınların 19’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak öldürüldü. 1 kadının nasıl öldüğü tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların %61’i ateşli silah ile öldürüldü.