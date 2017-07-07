ODTÜ'de kafa atılan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

ODTÜ'de 2 Temmuz'da yapılan mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal'a kafa attığı ortaya çıktı. Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yaptı. Tören, kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen Prof. Dr. Ataç Baykal güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda Baykal'a kafa attı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.



