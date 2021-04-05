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Oğlunu öldüren baba ve 3 yakını adliyede!

Zonguldak’ta, kayıp olan oğlu Aydın Z.'yi (32) öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba gözaltına alındı.

Zonguldak’a bağlı Karadere köyünde yaşayan Aydın Z.'in 20 Aralık'tan bu yana kayıp olması ve ailesinin herhangi bir ihbarda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın Z.'in babası Sait Z. gözaltına alındı. Sait Z. ilk ifadesinde, su kuyusu açmaya gittikleri ormanda oğluyla aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Oğlunun yanında getirdiği tüfeği kendisine doğrulttuğunu ve çıkan boğuşmada silahın ateş aldığını söyleyen Sait Z., ölen oğlunu açtıkları su kuyusuna gömdüğünü ifade etti. Sait Z. ifadesinde, oğlunun ikinci eşi U.Z.'ye tecavüz ettiğini de iddia etti. Aydın Z.'in cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin eşliğinde baba Sait Z.’in gösterdiği ormanlık alandaki su kuyusunda bulundu. Sait Z., korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında bulunmadığını ve soranlara Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma, Sait Z.'in cinayeti tek başına işlememiş olma ihtimali ve yardım edenlerin olabileceğini değerlendirerek diğer oğlu A.Z., eşi Ü.Z. ile arkadaşı S.A.'yı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Etiketler baba oğul adliye
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