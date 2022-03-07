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Öğrenci servisi doğal gaz yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi doğal gaz yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Rize’de öğrenci servisinin park halindeki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yüklü tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail B. yönetimindeki öğrenci servisi, B.’nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki CNG yüklü tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma B. sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci yaralanırken, öğrenciler ildeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler rize doğalgaz
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