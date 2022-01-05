Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci öldü, 20 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde, üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

DHA