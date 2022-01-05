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Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci öldü, 20 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde, üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

DHA

Etiketler kayseri üniversite öğrencisi trafik kazası midibüs otobüs
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