Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci öldü, 20 kişi de yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde, üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.
DHA
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