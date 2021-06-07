Okul bahçesinde kadın cinayeti

Trabzon'da okul bahçesinde bıçaklanan 43 yaşındaki Medine S., hayatını kaybetti. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine S., yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Karnından bıçaklanan S., kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı S., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA