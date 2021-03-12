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  4. Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü

Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla iki ortaokul öğrencisini okul servisinde silahla öldürdü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Servet B., oğlu ile kavga ettiklerini öne sürdüğü 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. ve Kaan T. ile bulundukları serviste tartıştı. Servet B. bu sırada tabanca ile iki çocuğa ateş etti. Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç T. ve Kaan T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Servet B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Etiketler okulda dehşet cinayet öğrenci kavga
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