Okulda veli dehşeti! Öğretmene dayak kamerada

Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli kişi, çocuğunu darp ettiği iddiasıyla İsmet İnönü Ortaokuluna gelirken veli H.A., öğretmen M.S.'yi ders sırasında dışarı çağırarak koridorda darp etti. H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sonrası okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir.