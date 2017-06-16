Ölüm sahur vakti yakaladı

Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitede bekçilik yaptığı belirtilen Mustafa Kemal Ertaş, sahur yemeği için fırına ekmek almaya gitti. Fırın kapısında birden fenalaşan Ertaş, yere yığıldı. Fırın çalışanlarının ilk müdahalede bulunduğu Ertaş için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan kontrolde Mustafa Kemal Ertaş’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini saptadı. Bu sırada ölen Ertaş’ın üstü battaniyeyle örtüldü. Polisin incelemesinin ardından cenaze aracının gelmesi beklenirken, bu sırada sahur için fırına gelen vatandaşlar, yerde yatan cenazeye aldırış etmeden pişirilmek üzere fırına tepsi, patlıcan, biber getirip ekmek almaları dikkat çekti. Ceset, gelen cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.









