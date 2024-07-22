Ölümüne selfie: Genç kadın kendini bir anda denizde buldu
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İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çeken genç kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Baygın halde denizde sürüklenen kadın, tekneyle kurtarıldı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde cep telefonu kamerasıyla özçekim yaparak yürüyen N.K. (25), dengesini kaybederek denize düştü. Daha sonra olayı görüp teknesiyle gelen vatandaşlar, denizde baygın halde bulunan K.’yı kurtardı. Ardından K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. K.’nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
DHA
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