Önce zanlıları, sonra silahları dizdiler

Adana'da polis, bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında kaçan zanlıları kovalamaca sonrası yakalarken, evde 8 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 otomatik tabanca ile elbiselerin arasında 18 gram esrar ele geçirildi. Polis, önce zanlıları yere yatırdı sonra da bir kısmını kaçarken atarak kurtulmaya çalıştıkları 8 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 otomatik silahı yanlarına dizdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı yoğun mücadele kapsamında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda polis kapıya vurarak, "Aç polis!" diye bağırınca evdeki bazı şahıslar damdan kaçmaya çalıştı.

Polis hemen koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girdi. Evin etrafını çeviren polisler de kaçan zanlıları kovalamaya başladı. Zanlılar, kaçarken ellerindeki silahları da bir bir atmaya başladı. Polis, hem şahısları kovaladı hem de attıkları silahları topladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Turan E. (26), Ayhan B. (32) ve Ahmet K. (24) yakalandı. Polis, önce zanlıları yere yatırdı sonra da bir kısmını kaçarken atarak kurtulmaya çalıştıkları 8 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 otomatik silahı yanlarına dizdi. Evde bulunan Diyadin B. (34), H.E. (16) ve Tufan Y. (24) de gözaltına aldı. Zanlılardan biri, polis merkezine götürülerken gazetecilere "Çek düşmanlarımız yakışıklı görsün" diye tepki gösterdi. Daha sonra polis, hassas burunlu 'Şans' isimli narkotik köpeğiyle evde yaptığı aramada dolabın çekmecesinde kıyafetlerin arasında 18 gram esrar ele geçirdi.

Polis, gözaltına alınan şahsıları polis merkezinde detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Zanlılardan Ahmet K., Ayhan B. ve Turan E.'nin 28 Mayıs günü Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde bir kıraathanenin kurşunlanarak Orhan Aydemir ve Ferhat Balıkçı'nın yaralanması olayına karışmış olabileceğinden şüphelenen polis, mağdurları polis merkezine çağırarak teşhis yaptırdı. Mağdurlar 3 zanlının da kıraathaneye silahlı saldırı yapan ve kendilerini yaralayan kişiler olduğunu söyledi. Bunun üzerine zanlılara adam yaralama ve iş yeri kurşunlamadan da işlem yapıldı. H.E. ve Tufan Y. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer 4 zanlı adliyeye sevk edildi.