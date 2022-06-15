  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ordu’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Ordu’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Ordu’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 4’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 4’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkı plaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize girdikleri öğrenilen O.Y. (7), A.K. (8), B.K. (11) ile A.E. (12) boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada çocukların yanlarında bulunan Soner K. (32) çocukları kurtarmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla suda mahsur kalanlar kurtarılırken, sudan çıkartılanlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler ordu deniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın kira zam kısıtlamasındaki ''unutkanlığı'' bakın neye yol açtı
Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım
Fed kararı öncesi altın piyasası çalkalandı! Altın fiyatları düşecek mi?
Eda Taşpınar ve gizemli sevgilisinden romantik tatil
Dolara ''gece operasyonu'' iddiası! Ünlü ekonomist ''sizi uyarıyorum'' diyerek açıkladı
Ulu orta cinsel ilişki olayları neden arttı? Uzman isim 5 nedenini açıkladı
Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları
Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor!
Seda Bakan'ı gören tanıyamadı! 10 kilo birden aldı
FED faiz kararını açıkladı: Son 28 yılın en yüksek faiz artışı...