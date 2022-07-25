Ordu'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde önünde seyreden otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde önünde seyreden otomobile arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Bediye A. (68) ile Tufan A. (20) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yalçın Yamaner Bulvarı'nda meydana geldi. Enver A. yönetimindeki 55 XX 452 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ahmet K. yönetimindeki 52 XX 565 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Bediye A.'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve akraba olan Enver, Tufan ve Mahmut A. ile otomobil sürücüsü Ahmet ve yanında bulunan Büşra K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tufan A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.