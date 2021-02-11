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  4. 11 Şubat 2021 19:24

Ordu'da korkunç olay! Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde katı atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.

Ordu'da korkunç olay! Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
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Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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