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  4. 15 Temmuz 2020 18:25

Ordu'da silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavga sonucunda 4 kişi yaralandı.

Ordu'da silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Birol Ç. ve Erol C. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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