Ormanlık alanda kaybolmuştu! Acı haber geldi

İl merkezine bağlı Üzümcü Köyü Keftan Yaylası'na dün odun toplamaya giden 42 yaşındaki Cebrail Çiftçi'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları, söz konusu ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir gün süren çalışması sonucu Çiftçi'nin cesedine ulaştı.

Ormanlık alandan ekiplerce alınan ceset, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.