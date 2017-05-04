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  4. 04 Mayıs 2017 21:40

Oto hırsızı böyle yakaladılar !

Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı.

Oto hırsızı böyle yakaladılar !
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Afyonkarahisar'da polisin "Dur" ihtarına uymayan  şüpheli vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, R.B'nin kullandığı cipin plakasının sahte  olduğunu MOBESE kameraları ile belirleyen polis, aracı takibe aldı. İstanbul  Kartal'dan çalındığı tespit edilen araç, Çevre Yolu'nda durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan R.B, kaçmaya başladı.

 Aracı, yolu kesen ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya devam devam  şüpheli, güvenlik güçlerince açılan ateşle yaralandı. Yakalanan R.B,  Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA

afyonkarahisar , dur , oto hırsızı