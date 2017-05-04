Oto hırsızı böyle yakaladılar !

Afyonkarahisar'da polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, R.B'nin kullandığı cipin plakasının sahte olduğunu MOBESE kameraları ile belirleyen polis, aracı takibe aldı. İstanbul Kartal'dan çalındığı tespit edilen araç, Çevre Yolu'nda durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan R.B, kaçmaya başladı.

Aracı, yolu kesen ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya devam devam şüpheli, güvenlik güçlerince açılan ateşle yaralandı. Yakalanan R.B, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.