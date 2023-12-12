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Oto tamirciye otomobilde infaz!

Oto tamirciye otomobilde infaz!
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Gaziantep'te oto tamircisi Y.Y. (24), otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, İncilikaya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Y.Y., evine giderken otomobiline kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Y.Y.'nin öldüğü tespit edildi.

Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

DHA

Etiketler gaziantep oto tamirci cinayet
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