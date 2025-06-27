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ATM'den para çekme limitleri güncellendi

ATM'den para çekme limitleri güncellendi
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Son dönemde artan nakit ihtiyacına karşılık, bankalar ATM para çekme limitlerini yeniden düzenlemeye başladı.

ATM’lerden nakit çekim limitlerine ilişkin bankalarda yeni bir dönem başlıyor. Özel bankalar öncülüğünde yapılan limit artışlarının, önümüzdeki günlerde kamu bankalarını da kapsaması bekleniyor.

ENFLASYON VE YENİ BANKNOT TALEBİ ATM LİMİTLERİNİ ZORLADI

Türkiye’de artan enflasyon karşısında yüksek tutarlı banknot basımı taleplerinin geri çevrilmesi, vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Bu durum, bankaları ATM para çekme sınırlarını yeniden düzenlemeye yöneltti.

QNB FİNANSBANK'TAN YENİ LİMİT GÜNCELLEMESİ

QNB Finansbank, müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılayabilmek adına ATM günlük para çekme limitini artırdı. Banka tarafından yapılan açıklamada, şube içi ve dış cephesindeki ATM’lerden artık günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz nakit çekilebileceği belirtildi. Şube dışı ATM’lerde ise mevcut standart limitlerin geçerli olmaya devam edeceği aktarıldı.

QNB Mobil uygulaması üzerinden karekod ile yapılan işlemlerde de kart limitine ek olarak 10 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkanı sunulacağı ifade edildi. Bu adım, mobil erişimle nakit ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

DİĞER BANKALARDA MEVCUT LİMİTLER

QNB Finansbank’ın attığı bu adımın ardından diğer özel ve kamu bankalarının da benzer limit artırımı kararları alması bekleniyor. Özellikle bayram öncesi dönemde, nakit erişimini kolaylaştıracak bu adımların genişlemesi beklenirken, komisyon oranlarının yüksekliği hala müşteri şikayetlerinin başında geliyor.

Bazı bankaların güncel günlük para çekme limitleri:

Yapı Kredi: 10 bin TL
Akbank: 10 bin TL
Denizbank: 10 bin TL
İş Bankası: 20 bin TL
Vakıfbank: 20 bin TL
Ziraat Bankası: 10 bin TL
Halkbank: 10 bin TL
Garanti BBVA: 15 bin TL
ING Bank: 10 bin TL
Fibabanka: 15 bin TL
Enpara: 10 bin TL

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Etiketler atm para çekme limiti banka
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