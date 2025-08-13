İddiayı CHP'li milletvekili de doğruladı: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarıyla birlikte AK Part’ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, CHP'li milletvekili Süleyman Bülbül de bu iddiayı doğruladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Bülbül yaptığı açıklamada Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağını belirtti.

Öte yandan Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın aktardığına göre, Çerçioğlu'nun 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde düzenlenecek bir törenle partiye katılacağı ve rozetini de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TV100'de katıldığı bir programda çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Canlı yayında telefonla görüştüğü bir kaynağa dayanarak, “CHP'ye çok emek vermiş bir arkadaşım aradı. Özlem Çerçioğlu'nun bugün istifa ettiğini ve üç belediye başkanı ile birlikte AK Parti'ye geçeceğini söyledi” dedi. Sevigen'in bu açıklaması, iddiaların ciddiyetini artırdı.

AK Parti yalanladı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar, iddiaları yalanlayarak, “Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı'yla ne de AK Parti'mizde yeri var” dedi. Uçar, 14 Ağustos'ta Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 13 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılacağını doğruladı, ancak Çerçioğlu'nun bu süreçte yer almadığını vurguladı.