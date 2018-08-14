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  4. 14 Ağustos 2018 12:43

Otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Beyoğlu'nda kanlar içinde bulunan genç kadın, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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Beyoğlu'nda sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağına gelenler, kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı. 

Meclisi Mebusan Caddesi'nde sabah saat 06:00 sıralarında  işe gitmek için durağa gelenler kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

BEYAZ ELBİSE KIRMIZIYA DÖNDÜ
Otobüs durağında yerde oturan genç kadının üzerinde bulunan beyaz elbisenin kanamadan dolayı kırmızıya döndüğü görüldü. Kadını ilk görenlerden bir vatandaş, “Ben parkta oturuyordum. Kadın parkta oturuyordu. Yola çıktı geldi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Bileğimi kestim bir şey olur mu? dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.




DHA

kan , beyoğlu
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