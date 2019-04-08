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  4. 08 Nisan 2019 19:00

Otobüs şoföründen yolcua ''seni öldürürüm'' tehdidi

İzmir'de, ESHOT otobüsü şoförü, aracı hızlı kullandığı gerekçesiyle kendisini uyaran yolcuyu, "Seni öldürürüm" diyerek, tehdit etti. Bu anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Tınaztepe- Konak seferini yapan 171 numaralı ESHOT otobüsünde yaşandı. Adı öğrenilemeyen bir yolcu, otobüsü hızlı kullandığı gerekçesiyle şoförü uyardı.

ŞOFÖR ÖNCE HAKARET, SONRA TEHDİT ETTİ

İddiaya göre, şoför, kendisini uyaran yolcuya hakaret etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmayı araya giren diğer yolcular engelledi. Bir başka yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, şoförün kendisini uyaran yolcuyu "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etmesi ile yolcunun üzerine yürümesi ve diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar görülüyor.

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