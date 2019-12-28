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  4. 28 Aralık 2019 11:48

Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı kamerada

Mersin Tarsus'ta bir belediye otobüsü, yol kenarındaki kadının eline çarptı. Yaralanmayan ancak elindeki cep telefonu düşen kadının 3 yakını şoförü darp etti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, toplu taşıma şoförü Harun Özer, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken otobüsüyle yol kenarındaki kadının eline çarptı. Kadın yaralanmadı ancak yere düşen cep telefonu kırıldı. Kadınla şoför arasında tartışma çıktı. 

Şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Ancak kadının olayı anlattığı 3 yakını, otobüslerin son durağına gidip, şoförü darp etti. Harun Özer zanlılardan şikayetçi oldu.

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